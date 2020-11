Un commando in azione e un attacco multiplo in una Vienna affollata di persone alla vigilia del semilockdown.

La città è piombata nell'incubo del terrorismo, con una dinamica che assomiglia alla tragica notte del Bataclan di Parigi, il 13 novembre di 5 anni fa, con gli attentatori che hanno sparato a caso nei locali. La matrice dell'attacco non è ancora chiara ma verso le 6 di questa mattina il governo ha afferto che l'attentatore era un simaptizzante dello stato islamico.

L'uomo ha agito poco prima delle 20 di ieri sera, lunedì. Ma si sono avute quasi in contemporanea sparatorie in sei punti diversi del centro di Vienna, dunque si sospetta che vi fossero altri terroristi in azione.

L'attentatore individuato era dotato di armi pesanti e ha ucciso tre passanti, due uomini e una donna. Vi sono inoltre 17 feriti alcuni dei quali si trovano in condizioni gravi, ha spiegato il capo della polizia della città Gerhard Puerstl nel corso di una conferenza stampa. Il terrorista ucciso, ha detto il ministro dell'Interno, era un simpatizzante dell'Isis. Lunedì sera, in un primo tempo, si era doiffusa la notizia che i morti fossero sette.

Anche un poliziotto è rimasto ferito nello scontro a fuoco con l'attentatore ed è stato sottoposto ad intervento chirurgico.

Per ore, fino a questa mattina, la città ha vissuto nel terrore, con appelli a restare chiusi in casa o nei locali pubblici e con la polizia che girava per le vie a caccia di altri attentatori.

Nell'abitazione del terorista ucciso, le forze dell'ordine hanno trovato materiale di propaganda islamista.

Sarebberop stati eseguiti anche alcuni fermi di polizia e sio verifica in queste ore la posizione di persone legate al terrorista

Tutto è cominciato vicino alla Sinagoga nella Seitenstettengasse, nel centro della capitale austriaca, dove molte persone si godevano l'ultima libera uscita prima della serrata dettata dal Covid-19: verso le 20 i primi spari, un'esplosione (forse uno degli assalitori che secondo alcune fonti si sarebbe fatto esplodere), diversi sospetti in fuga, un altro ancora arrestato. Il ministro dell'Interno, Karl Nehammer, non ha confermato la cattura di uno o più assalitori.

Come nessuno ha confermato che l'obiettivo primario dell'attacco fosse proprio il luogo di culto ebraico: la polizia ha riferito che il commando, composto da "molti sospetti armati di fucile", ha sparato in 6 luoghi diversi della città. Le forze speciali hanno dunque dato il via a una massiccia caccia all'uomo per le vie di Vienna, presto affiancate dall'esercito.

La polizia viennese ha quindi invitato i residenti del centro a trovare riparo e non uscire di casa e a non diffondere foto o video dell'attacco in corso che avrebbe potuto mettere in pericolo agenti o passanti. I social si sono tuttavia riempiti di immagini, molte delle quali raccapriccianti, mentre testimoni scrivevano di aver udito "almeno 50 spari".

Alcuni media hanno parlato anche di una presa di ostaggi in un ristorante giapponese, ma anche questa informazione al momento non è stata confermata. "E' un attacco terroristico disgustoso", ha reagito il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, aggiungendo che l'Austria non si lascerà intimidire dal terrorismo. Ma è l'Europa intera - già fiaccata dalla pandemia - a condannare "un atto codardo", nel nome dell'unità "contro l'odio e la violenza". "I nostri nemici devono sapere con chi hanno a che fare. Non ci arrenderemo", ha tuonato il presidente francese Emmanuel Macron di fronte all'ennesimo attacco in Europa dopo la decapitazione di Samuel Paty e gli attentati di Nizza e Lione. "Non c'è spazio per l'odio e la violenza nella nostra casa comune europea", ha twittato anche il premier Giuseppe Conte. Intanto, la Repubblica Ceca ha deciso di avviare controlli alle frontiere con l'Austria.