Joe Biden, lo sfidante di Donald Trump per la carica di presidente degli Stati Uniti, vuole riportare un cane alla Casa Bianca. Rinnovando una tradizione molto consolidata. E non è un caso che lo abbia fatto sapere con una certa enfasi, pubblicando anche un video. Si stima che negli Stati Uniti vivano oltre 77 milioni di cani: è evidente che i rispettivi proprietari rappresentano un bacino elettorale influente, soprattutto in un voto incerto come questo. Insomma, saranno i cani a decidere il destino della Casa Bianca?