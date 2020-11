La campagna presidenziale tra Donald Trump e Joe Biden verrà ricordata come una delle più dure e divisive. Ma alcuni episodi gettano una luce inquietante sul clima politico di queste settimane in America. A colpire, in particolare, è stato il video che ha ripreso un gruppo di macchine, prevalentemente pick-up, accerchiare uno degli autobus della campagna di Joe Biden, in Texas. Le auto, tutte con bandiere che inneggiavano a Trump, hanno circondato l’autobus, tentando di rallentarlo e farlo sbandare. L’Fbi avrebbe già aperto un’inchiesta sulla vicenda.