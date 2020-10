Il numero di ricoveri legati al Covid-19 ha raggiunto numeri record in almeno 14 paesi europei questa settimana, secondo un conteggio dell’Afp.



I Paesi più colpiti sono stati la Repubblica Ceca, con 62 pazienti ogni 100.000 residenti, seguita da Romania (57), Belgio (51) e Polonia (39).

In totale, 135.000 malati di Covid sono trattati negli ospedali di 35 paesi (su 52), rispetto ai meno di 100.000 della settimana precedente. I Paesi con il maggior aumento registrato sono stati la Serbia, con ricoveri in aumento del 97%, il Belgio (81%), l’Austria (69%) e l’Italia (65%).



Il governo austriaco oggi ha comunicato una nuova stretta, con l’istituzione del coprifuoco e la chiusura di ristoranti, alberghi, istituzioni culturali e sportive, nel tentativo di arginare la seconda ondata della pandemia.

«Un secondo blocco è in vigore da martedì fino alla fine di novembre», ha annunciato il cancelliere Sebastian Kurz in conferenza stampa.



Gli ospedali ormai sono al limite. Chiudono ristoranti, cinema e teatri, stop ai matrimoni e coprifuoco dalle 20 alle 6. Le scuole restano aperte, come anche i parchi pubblici.



Domani, prima di fare l’annuncio alla nazione, Kurz si confronterà con il presidente Alexander Van der Bellen e con i governatori dei Laender.

Nella foto, una donna sospetta positiva e una ragazza corriere in bici nel corso di un test rapido salivare covid-19 svolto a domincilio, a Vienna.