Nell'attuale scenario "con rischi chiaramente al ribasso, valuteremo i dati inclusa la dinamica della pandemia, le prospettive di diffusione di un vaccino e gli sviluppi nel mercato dei cambi e a dicembre sulla base dei dati la Bce "rivedrà i propri strumenti come adeguato".

È la strategia resa nota oggi dalla Banca centrale che, nella riunione di politica monetaria, ha deciso di lasciare invariati i tassi: il tasso principale rimane fermo a zero, il tasso sui depositi resta a -0,50% e il tasso sui prestiti marginali a 0,25%.

Frattanto, i governi Ue hanno annunciato un vertice per discutere insieme della strategia per affrontare la pandemia.

Al momento la Francia, primo paese a rentrodurre un lockdown quasi generale, ha sottolineato che ciò non implica limitazioni alla circolazione dei cittadini nello spazio Ue e Schengen, mentre saranno ulteriormente blindati i confini esterni dell'Unione: il presidente Macron ha lasciato intravvedere l'idea di una strategia di difesa epidemica ai confini comunitari ("ogni arrivo da fuori dovrà passare un test covid", ha detto il capo dell'Eliseo), per consentire una situazione di quasi normalità dentro l'Europa, con le conseguenti garanzie per la vita economica.