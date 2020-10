Domani sera il presidente francese, Emmanuel Macron, annuncerà le nuove decisioni per rinforzare le misure anti-epidemiche a fronte di una crescita esponenziale di contagi, malati e morti di covid-19. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 527 e altri 147 malati hanno avuto bisogno della terapia intensiva, portando il numero dei posti occupati in rianimazione a 2900 (su circa 5.800 disponibili per ogni tipo di patologia).

Oggi i nuovi contagi rilevbati sono stati 33mila, mentre il numero dei morti dall'inizio della pandemia supera i 35mila.

Fra le ipotesi concrete, visto il fallimento della strategia del coprifuoco alle 21 nelle aree più colpite (circa due terzi del Paese), torna in primo piano il confinamento, che probabilmente sarà in vigore da venerdì, ma con una formujla ancora da definire. Domani, dopo aver ascoltato i partiti, Macron terrà un nuovo consiglio di difesa, dopo quello di questa mattina, nel quale si vareranno le nuove misure.

Lockdown generalizzato oppure solo nelle principali città francesi che alla elevata densità abitativa affiancano ll'alta intensità di circolazione del virus.

Secondo la tv Bfm, malgrado per tutta la giornata di martedì si parlasse appunto di confinamento limitato alle metropoli, ora sarebbe considerata seriamente anche una chiusura a livello nazionale per un mese a partire dalla mezzanotte di giovedì. La stessa emittente tuttavia precisa che il lockdown sarà più flessibile rispetto a quello della primavera scorsa, quindi potrebbe effettivamente essere organizzato a macchia di leopardo toccando prevalentemente le aree urbane più colpite dall'aumento dei casi.

Oggi si parlava anche di ipotesi di anticipo del coprifuoco alle 18 abbinato a un lockdown limtato al sabato e alla domenica.