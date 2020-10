Galeotto fu… un selfie di troppo. Lasciare da parte il telefono, quando si è al volante, è una regola aurea, e non vale solo in auto e sulle strade, ma anche in acqua. Ne sanno qualcosa i tre passeggeri di un motoscafo che negli Stati Uniti ha concluso la sua corsa contro un molo. È successo nel sud della Florida, sulle acque del fiume St.Lucie: i tre stavano girando a tutto gas a bordo del grosso motoscafo, ma, mentre stavano scattando delle foto, hanno perso l’equilibrio e sono caduti in acqua. La barca, ormai senza controllo, ha travolto un pontile e si è infine schiantata contro il molo, dopo alcuni giri circolari a tutta velocità.