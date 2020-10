È ricercatissimo dalla polizia di Los Angeles José Cérpa Gúzman, il 29enne che alla fine dello scorso mese di agosto ha fatto irruzione in una stazione di polizia della metropoli californiana. L’uomo, visibilmente alterato, ha aggredito l’agente di guardia, colpendolo ripetutamente con dei pugni al volto. Dopo una violenta collutazione, è riuscito a impadronirsi della pistola del poliziotto, e a quel punto è uscito e si è allontanato in fretta e furia a bordo del suo pick up. L’intera scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza della stazione di polizia e dalla Body-Cam dell’agente aggredito.