Scoppia la rissa, e non è la prima volta, a bordo di un aereo perché uno dei passeggeri si rifiuta di indossare la mascherina, come previsto dai protocolli di sicurezza. È successo negli Stati Uniti, su un volo interno dall’Arizona allo Utah. Di fronte al secco rifiuto dell’uomo di indossare la mascherina, sono intervenuti un altro passeggero, per nulla intenzionato a tollerare la cosa, e il personale di bordo. Ed è finita in rissa.