Momenti di grande paura a bordo dell’Air Force Two, l’aero del vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence. L’aereo era da poco decollato per un volo che doveva portare Pence dal New Hampshire a Washington quando una collisione con un uccello ha costretto il pilota a fare dietro front e ad affrontare un atterraggio di emergenza al Manchester Airport. Il vice presidente e il suo staff hanno poi fatto ricorso a un cargo per rientrare a Washington.