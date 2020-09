La Tour Eiffel è stata evacuata per un allarme bomba e tutta la zona attorno al monumento più visitato di Francia è stata evacuata in narda mattinata.

Si sono svolte lunghe verifiche da parte degli artificieri, ha spiegato il gestore della Tour Eiffel, precisando che la polizia ha ricevuto una telefonata minatoria anonima attorno alle 11.

Verso le 14.45 la notizia del falso allarme e della riapertura.

La torre è rimasta chiusa circa tre ore. Gli artificieri non hanno trovato nulla di sospetto.

Tutti i turisti presenti sono stati evacuati e la zona transennata per consentire gli abituali controlli nei casi - non rari - di minaccia anonima telefonica, che fa scattare il protocollo di sicurezza.