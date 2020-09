Il covid fa paura in Spagna, con un aumento deciso del numero dei decessi quotidiani.

Il ministero della Sanità spagnola ha annunciato infatti che 241 persone sono morte a causa del coronavirus nelle ultime 24 ore.

Si tratta del numero più alto di vittime dall'inizio della seconda ondata di covid-19. Durante la prima ondata il record di morti è stato di 950 in un solo giorno.

I nuovi casi registrati ieri sono stati 3.125, secondo i media spagnoli.

Continua l'allarme in Gran Bretagna. Il covid-19 sta «tornando a diffondersi in maniera esponenziale, come vediamo dai numeri di Paesi come la Spagna o la Francia, ed è per questo che il Regno Unito deve adottare le nuove restrizioni annunciate oggi per frenare il virus adesso», ha detto il premier Boris Johnson in un discorso televisivo alla nazione.

Il premier ha ribadito di voler fare tutto il possibile per evitare un nuovo lockdown nazionale e ha definito «non realistico pensare che il contagio dei giovani sia privo di conseguenze, poiché esso finisce inevitabilmente per coinvolgere altre fasce d'età». Ha quindi ammonito la popolazione a mostrare disciplina.

In Francia anche ieri sono stati registrati oltre 10 mila nuovi casi di contagio e 68 decessi. Nel complesso i morti complessivi dal'inizio della pandemia in Francia sono stati 31.338.

Otto casi di Covid-19, fra i quali almeno uno fra i deputati, gli altri fra collaboratori parlamentari e personale, sono stati registrati all'Assemblée Nationale alla fine della scorsa settimana. Per il parlamento francese, si profila il rischio di diventare un focolaio. Fra marzo e aprile furono parecchi i deputati ad essere contagiati e l'Assemblea si trovò quasi in situazione di isolamento.

Finora, dall'inizio dell'epidemia, 103 persone all'interno dell'Assemblée, fra dui 32 deputati, sono stati testati positivi.

Da ieri anche per chi rientra dalle zone rosse francesi (Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, ×le-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra) vige in Italia l'obbligo di eseguire entro 48 ore (o 72 ore prima di arrivare al confine) un test molecolare o rapido antigenico per verificare la negatività al coronavirus. Lo stesso obbligo permane per i cittadini provenienti da Spagna, Grecia, Croazia e Malta, già considerati Paesi ad alto rischio di contagio.

Zaia: «Validati dallo Spallanzani i test rapidi del Veneto»

„Negli aeroporti di Fiumicino, Ciampino, Marco Polo di Venezia e Catullo di Verona, negli ospedali pubblici e drive in del Veneto si utilizzano test rapidi antigenici, che consentono di ottenre la risposta direttamente in loco nel giro di un quarto d'ora circa: dopo il prelievo del materiale organico il processamento avviene utilizzando strumentazione presente nell'area allestita ad hoc negli scali.



Un numero record di due milioni di nuovi casi di Covid-19 è stato registrato nella settimana dal 14 al 20 settembre (+5% rispetto alla settimana precedente) , ma il numero dei decessi è sceso del 10%: lo ha reso noto l'Organizzazione mondiale della Sanità. Con l'eccezione dell'Africa, in tutti i continenti si è registrato un aumento dei casi. Finora, nel mondo sono stati contati oltre 30,6 milioni di casi e 950.000 morti.

«Si tratta del maggior incremento settimanale da quando è iniziata l'epidemia - segnala l'Oms nel suo bollettino - Nello stesso arco di tempo, il numero dei decessi è però sceso del 10%, con 37.700 vittime registrate».

Le cifre dell'Organizzazione si basano sui dati ufficiali dei vari Paesi, che però in molti casi rischiano di essere incompleti: diversi stati si testano solo i casi gravi, in altri i sistemi sanitari non sono in grado di contare tutte le persone infettate dal coronavirus. Secondo l'Oms, in Europa si registra il più forte aumento delle vittime (+27% sulla settimana precedente), mentre il continente americano ha il primato dei nuovi casi (+38%), ma registra un importante calo dei morti, -22%. In Africa, l'epidemia continua a rallentare, con un -12% di nuovi casi e un -16% di morti rispetto alla settimana precedente.