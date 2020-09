Il governo austriaco ha annunciato un ulteriore giro di vite per limitare la diffusione del coronavirus. Lunedì prossimo scatta così un numero massimo di 10 persone per una serie di eventi al coperto, come feste, cene al ristorante, sport e balli, ma soprattutto matrimoni. I funerali sono invece esclusi da questa regola.

Torna anche l’obbligo di mascherina al ristorante, non solo per il cameriere ma anche per i clienti, tranne ovviamente a tavola. Nei locali pubblici scatta anche nuovamente l’obbligo del posto a sedere.

Secondo media austriaci, il Robert Koch Institut di Berlino, che ieri ha inserito la capitale austriaca Vienna tra le zone a rischio coronavirus, a breve potrebbe anche aggiungere il Tirolo.

L’Austria nelle ultime 24 ore registra 780 nuovi casi, portando a 7.051 il numero complessivo dei positivi, che a giugno era già sceso a 400.