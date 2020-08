La devastante esplosione che il 4 agosto scorso ha messo Beirut in ginocchio ha provocato non meno di 165 vittime e danni materiali incalcolabili. C’è chi ha perso tutto, dalla casa all’automobile. Ma tra questi ultimi c’è anche chi tenta di salvare il salvabile. E ha quasi dell’incredibile il fatto che quest’auto, semidistrutta dall’esplosione, sia ancora in grado di circolare.