Ci è mancato un pelo: un uomo in sedia a rotelle era rimasto incastrato sui binari del treno ed è stato salvato all’ultimo momento, con un convoglio in arrivo. È successo mercoledì scorso, 12 agosto, a Lodi, in California. Per fortuna dell’uomo, una poliziotta di pattuglia si è accorta di quanto stava succedendo. Ha fermato l’auto e si è precipitata a salvare l’uomo, pochi istanti prima che un grosso treno arrivasse in velocità: l’agente spinge via l’uomo in carrozzina e insieme cadono a terra mentre il treno passa. Il Dipartimento di polizia di Lodi ha lodato il gesto dell’agente Erika Urrea, scrivendo su Facebook: «Siamo estremamente orgogliosi di Erika e del suo eroismo».