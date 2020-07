Continuano a salire i casi di Covid in Austria. Nelle ultime 24 ore si sono aggiunti 92 contagi, smentendo la flessione di ieri (+56). L'Alta Austria ieri ha reintrodotto l'obbligo di mascherina in negozi, uffici pubblici e ristoranti. Da oggi la mascherina torna obbligatoria anche in Carinzia nei centri turistici dalle 21 alle 2 di notte.

Secondo l'assessore Sebastian Schuschnig gli appelli al senso civico non sono stati accolti. "Velden non deve diventare un Ischgl estivo", ha detto in riferimento al focolaio nel centro sciistico tirolese.