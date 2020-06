Dietro il flop dell'appuntamento elettorale di Donald Trump a Tulsa, in Oklahoma, ci potrebbero essere almeno in parte anche centinaia di utenti adolescenti di Tik Tok e fan del K-pop, il pop coreano.

Utenti del social network in voga tra i più giovani, riferisce il New York Times, si sono registrati in massa all'evento "per fare uno scherzo" facendo prevedere agli organizzatori una grande affluenza, per poi non presentarsi, e incoraggiare i loro follower a fare altrettanto. La tendenza si è rapidamente diffusa su Tik Tok, con i video in questione che hanno totalizzato milioni di visualizzazioni.