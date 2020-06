In autunno ci sarà una nuiova ondata di contagi da coronavirus? Nessuno lo sa, ma è molto probabile, visto che i più potenti del mondo ci si stanno prepaparando.

Ieri la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente francese Emmanuel Macron e altri quattro membri dell'Unione europea hanno inviato una lettera alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per chiedere che l'Ue si prepari alla prossima ondata della pandemia da coronavirus.

In una lettera e in un "policy paper" (in Italia lo chiameremmo "documento di indirizzo") i leader scrivono: "Speriamo che il paper serva da ispirazione per ulteriori e fruttuosi confronti a livello europeo su come assicurare una preparazione da parte dell'Ue alle future pandemie".

Nella missiva si afferma che la caotica risposta alla pandemia da coronavirus, nella quale sono morte 184.256 persone, ha "sollevato domande" sulla preparazione dell'Ue e si sottolinea la necessità di un approccio comune europeo, soprattutto in vista di una possibile seconda ondata.

Lo stesso allarme lo solleva il consigliere sanitario della Casa Bianca, Anthony Fauci. Il quale ha invitato tutti a prepararsi alla "probabile seconda ondata in autunno", del virus che ha definito certamente naturale, e non "artificiale".

Il timore è che il virus, che ha già dimostrato di essere in grado di mutare veloicemente, si ripresenti trasformato e quindi in grado di infettare anche chi lo ha già avuto e ne sarebbe in teoria immune. Come accade ogni anno per la "normale" influenza, con ceppi sempre diversi.