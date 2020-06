Il ministro degli Esteri austriaco Alexander Schallenberg si dice "molto fiducioso" per quanto riguarda l'apertura del confine con l'Italia già nei prossimi giorni. "Questa settimana, forse già a metà settimana, potrebbe essere intrapreso un ulteriore importante passo verso la libertà di circolazione", ha detto Schallenberg alla tv Plus 4. "Stiamo valutando un approccio regionale", ha aggiunto. Per il momento sono ancora in corso le consultazioni degli esperti.

"Non voglio anticipare nulla, ma penso che a metà settimana annunceremo, assieme al ministro della Salute (Rufolf Anschober, ndr.), un ulteriore, importante passo verso la libertà di circolazione", così il ministero degli esteri, prospettando un'entrata in vigore dal 15 giugno. Schallenberg ha sottolineato di essere in contatto costante con il suo omologo italiano Luigi Di Maio. L'approccio regionale, ha proseguito, non riguarderebbe solo l'Alto Adige e la Lombardia, ma comunque in chiave regionale.