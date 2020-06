La ministra austriaca per gli Affari europei, Karoline Edtstadler prospetta un'apertura del confine con l'Alto Adige entro giugno.

In un'intervista al quotidiano bolzanino Dolomiten dice di comprendere la delusione degli altoatesini per la mancata apertura in contemporanea con altri sette paesi confinati, ricordando il forte legame dell'Austria con l'Italia e soprattutto con l'Alto Adige.

"E' però compito del governo garantire la sicurezza della popolazione", aggiunge Edtstadler. L'ultima parola - ribadisce - spetta comunque al ministro per la salute, che firma poi le ordinanze. "Sono fiduciosa che il trend positivo sarà confermato e spero in una riapertura verso l'Alto Adige e l'Italia", aggiunge la ministra.

