Sono 47 in tutto i pazienti affetti da coronavirus dalle terapie intensive italiane che sono stati o saranno presi in carico negli ospedali di diversi Länder in Germania.



Lo ha comunicato via twitter il dicastero degli Esteri tedesco. Alcuni pazienti sono già arrivati nei giorni scorsi, altri arriveranno nei prossimi.



«Siamo accanto ai nostri amici italiani» è scritto sul post che ringrazia l’ambasciata tedesca a Roma e i Land della Sassonia, Bassa Sassonia, Assia, Nordreno-Westfalia, Brandeburgo e la città di Berlino.



Anche la Baviera ha annunciato di accogliere un certo numero di pazienti delle terapie intensive italiane.