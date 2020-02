Ricordate il film premio Oscar di Roberto Benigni, “La vita è bella”, dove un papà trasformava l’inferno del lager in un gioco per preservare il figlio?



Ecco, qui non siamo in un lager nazista, ma in una città nella Siria martoriata dalla guerra. Il video è stato girato da un padre, Abdullah, che, durante uno dei tanti e continui bombardamenti, si inventa un gioco per far stare tranquilla e non spaventare la figlia di 4 anni. Il video è stato poi condiviso e rilanciato su Twitter.



Quando le bombe solcano il cielo di Sarmada, papà Abdullah chiede ridendo alla figlia: «È un aereo o una granata?». La bimba risponde: «Una granata!», per poi ridere felice quando si avverte l’esplosione sul terreno.



Abdullah ha spiegato di aver organizzato il “gioco” per evitare che la figlioletta si traumatizzi per la paura.

Abdullah ve güzel kızı Selva. Yukarıda durumlarını paylaştığım baba kız. Ve yine tekrar eden o kahredici oyun. Anlamak için Arapça bilmenize gerek yok. pic.twitter.com/wUwKAcLzWE — Mehmet Algan (@alganmehmett) February 16, 2020