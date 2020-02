«Quanto vorrei che fossero qui». A poco più di due settimane dalla tragica morte di Kobe Bryant e della figlia Gianna (detta Gigi) in un incidente di elicottero, Vanessa Bryant condivide il suo dolore su social media con un lungo post ed un video.

Nel filmato pubblicato su Instagram si vede Gigi durante una partita di basket e il padre che la osserva da bordo campo.

«Sono stata restia a trasformare i miei sentimenti in parole - scrive Vanessa nel post - . La mia mente si rifiuta di accettare che Kobe e Gianna non ci sono più. Non riesco ad elaborare entrambi allo stesso tempo. Sto cercando di elaborare che Kobe non c’è più ma il mio corpo si rifiuta di accettare che Gigi non verrà più da me. Non sembra giusto».

La donna continua dicendo che non capisce perché può svegliarsi la mattina mentre la sua piccola non avrà la stessa opportunità. Prova sentimenti di rabbia per questo ma poi si rende anche conto che deve essere forte per le altre figlie, Natalia, Bianka e Capri.

Un tributo a Kobe, alla figlia e alle altre vittime della disgrazia è previsto per il 24 febbraio allo Staples Center di Los Angeles.