Ancora una tragedia nella famiglia di Meredith Kercher: il padre della studentessa uccisa a Perugia nel 2007 è morto nelle scorse ore per le conseguenze di un sospetto scippo subito a Londra tre settimane fa. John Kercher, 77 anni, si è spento in ospedale, come riporta il Sun.



Dopo l’episodio aveva ripreso conoscenza, ma non era stato in grado di ricordare cosa fosse successo. La polizia ritiene comunque fosse stato vittima d’un tentativo di rapina durante il quale era stato trascinato sull’asfalto riportando diverse fratture.



John Kercher abitava a Croydon, alla periferia sud di Londra, e l’incidente rivelatosi fatale era avvenuto di fronte a casa sua. Giornalista professionista in pensione, aveva lavorato per 40 anni per diversi tabloid britannici, in particolare il Daily Mirror e lo stesso Sun. Ufficialmente Scotland Yard considera al momento la sua morte come frutto di “cause non spiegate”.



Non vi sono infatti testimonianze certe, né immagini di telecamere a circuito chiuso del presunto scippo. “A dispetto di tutte le indagini condotte - ha sottolineato ai media il detective Steve Andrews, incaricato del caso - non siamo ancora riusciti a stabilire in modo definitivo come si sia procurato le ferite, incluse le fratture a un braccio e a una gamba” che alla fine lo hanno portato alla morte. Un elemento di dubbio che accomuna tragicamente la sua fine a quella della figlia minore Meredith, sulla cui uccisione - avvenuta 13 anni, quando la ragazza, studentessa a Perugia, ne aveva 21 - le polemiche non si sono mai del tutto spente.



Per quella vicenda la giustizia italiana ha infine condannato Rudy Guede a 16 anni per omicidio e violenza sessuale. Mentre ha assolto Amanda Knox, studentessa americana e coinquilina di Meredith, con il fidanzato d’allora Raffaele Sollecito.