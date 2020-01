Il calendario di coppa del mondo prevede per gli uomini una discesa ed un superG il 15 e 16 febbraio prossimi in Cina, a Yanqinq. Ma a causa del corona virus è ancora incerta la trasferta del circo bianco nel paese asiatico, un test preolimpico in vista di Pechino2022.



Solo ad inizio febbraio - in occasione della tappa tedesca di Garmisch-Partenkirchen - Fis e comitato coppa del mondo prenderanno una decisione definitiva.