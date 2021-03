Il nuovo dpcm, il fronte varianti e le novità sui vaccini

ROMA - Draghi ha firmato il nuovo Dpcm anti-Covid. Sarà in vigore da sabato al 6 aprile, dopo Pasqua. La principale novità riguarda le scuole: saranno tutte chiuse nelle zone rosse o dove l'incidenza del virus è di 250 casi per 100mila abitanti. Le nuove regole sono state illustrate a Palazzo Chigi dai ministri Speranza e Gelmini e dal presidente dell'Iss Brusaferro. 'Ci sono segnali robusti di ripresa della curva', ha detto il ministro della Salute, mentre la ministra delle Regioni ha sottolineato il 'cambio di metodo e di condivisione' rispetto al governo Conte delle nuove norme.

NUMERI IN CRESCITA, BOLOGNA E ANCONA PASSANO IN ROSSO IN EMILIA-ROMAGNA AUMENTATI DEL 70% I CONTAGI A SCUOLA

Bologna e Ancona zone rosse da domani. La variante nigeriana identificata a Brescia. In Emilia-Romagna un aumento del 70% dei contagi nelle scuole nel mese di febbraio. Sono le decisioni e i dati che hanno segnato la giornata. Nelle ultime 24 ore sono stati 17.083 i nuovi casi (13.114 ieri) 343 contro 246 i morti. A causa del forte aumento dei test (335.983 contro 170.633), il tasso di positività è sceso al 5,1%. In crescita i ricoveri in terapia intensiva.

ISS, 54% DEI CASI DA VARIANTE INGLESE, 4,3% BRASILIANA RISULTATI DELL'INDAGINE RAPIDA, AMPIA FORBICE TRA REGIONI

In Italia il 54% delle infezioni Covid-19 è dovuto alla variante inglese del virus SarsCov2, il 4,3% a quella brasiliana e lo 0,4% a quella sudafricana. La stima viene dalla nuova flash survey dell'Iss. Al 18 febbraio, la prevalenza della variante inglese era del 54,0% con valori oscillanti tra le Regioni tra lo 0% e il 93,3%, mentre per quella brasiliana era del 4,3% (0%-36,2%) e per la sudafricana dello 0,4% (0%-2,9%).

L'11 MARZO POSSIBILE OK DELL'EMA AL VACCINO JOHNSON&JOHNSON DOMANI DA GIORGETTI TAVOLO SUL PIANO CON AZIENDE E FIGLIUOLO

L'Ema convocherà una sessione straordinaria del suo comitato per i medicinali per uso umano l'11 marzo per 'prendere in considerazione l'autorizzazione del vaccino Johnson&Johnson. Quel giorno potrebbe essere emesso un parere sull'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino. Si svolgerà domani, intanto, il secondo tavolo sui vaccini anti Covid al ministero dello Sviluppo con il ministro Giorgetti, il presidente di Farmindustria Scaccabarozzi, quello dell'Aifa Palù e il commissario per l'emergenza Figliuolo. Negli Usa, il presidente Biden annuncerà una partnership fra J&J e Merck per accelerare sulla produzione.