Da lunedì la Sardegna sarà la prima zona bianca covid d'Italia

Da lunedì primo marzo passeranno in area arancione le Regioni Lombardia, Marche e Piemonte e in area rossa le Regioni Basilicata e Molise.

La Sardegna passa in area bianca: è il primo caso di inserimento nell'area non a rischio covid per una regione, da quando è in funzione il sistema delle fasce colorate.

Il Trentino, come noto, resta in area arancione: scongiurata la zona rossa soprattutto in virtù di un calo dell'indice Rt.

Lo prevedono le nuove ordinanze firmate dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia.

Frattanto, tra le novità delle nuove regole, anche la chiusurta dei parrucchieri in zona rossa.

La Regione Sardegna ha già preso visione dell'ordinanza firmata dal ministro con cui si certifica la zona bianca per l'isola. Lo spiega all'agenzia Ansa l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, che questa mattina ha partecipato a una videoconferenza con Speranza, il presidente dell'Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro e il direttore generale del dipartimento di Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza.

Adesso il presidente della Regione Christian Solinas dovrebbe adottare una sua ordinanza che prevederà riaperture graduali e controllate, e comunque concordate costantemente con il ministero e il comitato tecnico scientifico.