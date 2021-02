Nuovo decreto covid: viaggi fra regioni vietati fino al 27 marzo. Pressing delle autonomie: svolta sui vaccini, misure più snelle e ripartenza economica

Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge covid che proroga il divieto di spostamenti tra Regioni fino al 27 marzo.

Confermata solo in zona gialla e arancione la regola che limita gli spostamenti verso le abitazioni private a due adulti con in più solo i figli minori di 14 anni, per far visita a parenti o amici, tra le 5 e le 2,.

Stop, dunque, agli spostamenti in zona rossa verso abitazioni private.

Il ministro per gli affari regionali Mariastella Gelmini ha illustrato in Consiglio dei ministri le proposte messa a punto dalle regioni per la gestione dell'emergenza covid. Le richieste sono state poi inviate dagli uffici del ministro a tutti i ministeri.