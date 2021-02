Salone dello studente, da mercoledì online anche 102 scuole trentine

Sono oltre 50mila i giovani che si diplomano ogni anno nelle scuole superiori del Nordest. Di questi, proseguono gli studi frequentando l’Università il 46,1% dei ragazzi del Friuli Venezia Giulia, il 45,6% di quelli del Veneto, e il 34,2% degli studenti del Trentino Alto Adige.

Sono i dati diffusi dagli organizzatori del Salone dello studente, che per l’edizione 2021 (la terza) si trasforma in una kermesse on line, destinatarie le 700 scuole secondarie superiori di secondo grado delle tre regioni considerate: 462 in Veneto, 102 in Trentino Alto Adige e 135 in Friuli Venezia Giulia ( fonte Asi-Istat 2020).

Svoltosi nelle prima due edizioni alla Fiera di Vicenza, il Salone dello Studente si terrà da mercoledì 17 a venerdì 19 febbraio sulla piattaforma interattiva dove scuole e studenti troveranno in un unico sito decine di presentazioni webinar di università, accademie e Its, e stand da visitare, con orientatori di atenei e istituti post-diploma.