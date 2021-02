La sua foto, con lei crollata dalla stanchezza su una tastiera del computer, ha fatto il giro del mondo ed è diventata uno dei simboli della 'lotta' contro quel nemico che allora, un anno fa, era ancora invisibile, il Coronavirus. Elena Pagliarini lavora come infermiera al pronto soccorso dell'ospedale di Cremona, uno di quelli finiti al centro dello tsunami della prima ondata. Giorni, difficilissimi, duri, con turni di 12 o 14 ore al giorno. Prima della notte tra il 20 e il 21 febbraio quando venne accertato il primo caso Covid-19 in Italia "la Cina, Whuan, - racconta in videochiamata - e le immagini strazianti che passavano in tv ci sembravano così lontane. Non ci si aspettava che nel giro di poco tempo quel virus arrivasse anche da noi. Ci ha travolto" e "sconvolto".

Lei che si è pure ammalata, anche se lievemente, ma ha avuto "timore" di aggravarsi, di quei giorni in cui in pronto soccorso si è arrivati ad avere 75 pazienti in attesa di essere visitati, ha stampato nel cuore "i loro occhi. Nei loro sguardi si leggeva la paura di non farcela e la speranza di guarire ed andare a casa. Arrivavano che respiravano a fatica, con la febbre e si aggrappavano a noi. E noi - prosegue - ci sentivamo come guerrieri che combattevano a mani nude, senza le armi. Era una situazione surreale". Nulla a che vedere con oggi: "abbiamo conoscenze e strumenti per affrontare la situazione Ma un anno fa non era così: non eravamo pronti e abbiamo fatto davvero tanta fatica". E per questa fatica ha ricevuto l'onorificenza di Cavaliere al merito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"Al Quirinale - ammette - mi sono emozionata ma mi sono sentita anche un po' sola. Avrei voluto ci fossero con me i colleghi e gli operatori sanitari con cui ho 'combattuto' in quei giorni. Anche se è stato dato a me, è un premio per tutti gli infermieri d'Italia", tiene a dire. E in un anno la vita di Elena Pagliarini è cambiata. Sono cambiati desideri e priorità: "Mi manca il contatto fisico con i miei familiari: i baci e gli abbracci con i miei nipotini, le visite frequenti, e ora ridotte al massimo, a mia madre". Sente di aver perso in parte la sua libertà che ora apprezza più che mai: "Non possiamo permetterci di fare determinate cose come semplicemente uscire con gli amici per un aperitivo o una pizza".

Nello stesso momento, quell'infermiera che era stata immortalata con il capo appoggiato alla scrivania, assopita per pochissimi minuti al termine di una notte in cui il pronto soccorso era stato pieno di barelle, ha dato una 'sforbiciata' eliminando "le cose futili. Ho modificato il mio modo di vivere badando soprattutto a quel che è essenziale". Inoltre non nega di essere diventata "più tollerante" e di aver capito che "questa tragedia ha rafforzato il nostro pool di operatori sanitari. Siamo più uniti perché fin da subito abbiamo capito che se non c'era lavoro di squadra non andavamo avanti".