Via libera in Consiglio dei ministri al decreto legge covid, che proroga il blocco degli spostamenti tra le Regioni, anche quelle gialle, dal 15 al 25 febbraio.

Lo si apprende da fonti di governo uscente a Cdm ancora in corso.

La disposizione non avrà rilevanza per il Trentino, che stando a quanto trapelato poco fa, sarà collocato in zona arancione (con spostamenti vietati fuori regione e consentiti solo fuori dai comuni con meno di 5mila abitanti) da domenica, 14 febbraio, quantomeno per due settimane, cioè fino al 28.

Non è escluso che il nuovo governo, una volta insediato Mario Draghi, decida di prorogare ulteriormente il divieto, fino al 5 marzo, allineandolo alla scadenza dell'attuale dpcm.

Sul tema degli spostamenti, fondamentali per il turismo, si era espressa ieri la Conferenza delle Regioni, dove era prevalaza la linea della prudenza, con la richiesta all'esecutivon di prolungare lo stop - in vigore fin dal 21 dicembre - di altre tre settimane. Il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, ha spiegato a Radio24 che quasi tutte le Regioni sostengono la proroga: «Tranne la Provincia autonoma di Trento e la Valle d’Aosta i miei colleghi presidenti hanno espresso la posizione che è meglio essere prudenti, basta guardare a cosa sta accadendo in Europa. Abbiamo detto che almeno fino al 5 marzo preferiamo la proroga del divieto di spostamenti tra regioni».