"Il vaccino AstraZeneca viene raccomandato alle persone dai 18 fino al compimento dei 55 anni in assenza di patologie che aumentino il rischio clinico associato all'infezione da SARS-CoV-2". L'indicazione è contenta nella nuova circolare del ministero della Salute "Aggiornamento vaccini disponibili contro SARS-CoV-2/COVID-19".

Tra le categorie per cui viene raccomandato il vaccino, la priorità di somministrazione - si legge nella circolare, che richiama l'aggiornamento del Piano nazionale vaccinazioni 'Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19' - sarà per il personale scolastico e universitario docente e non docente, per le Forze armate e di Polizia, per i setting a rischio quali penitenziari e luoghi di comunità e per il personale di altri servizi essenziali e, a seguire, per il resto della popolazione".