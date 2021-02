Pandemia, in Italia altri 422 morti, ricoveri stabili, cala l'incidenza dei positivi (3,9%)

Oggi le vittime della pandemia in Italia sono 422, a fronte delle 307 di lunedì (giornata che risente però di qualche rallentamento domenicale nei conteggi).

Nelle ultime 24 ore sono stati 10.630 i test positivi al coronavirus registrati in Italia, secondo i dati del ministero della salute. Lunedì erano stati 7.970 ma con poco meno della metà di test.

Sono stati infatti 274.263 i test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati (ieri erano stati 144.270, oltre 130 mila in meno).

Oggi si registra un tasso di positività in calo al 3,9% (lunedì era stato del 5,5%, quindi in calo dell'1,6%).

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2.143, numero invariato rispetto a ieri, nel saldo tra entrate ed uscite.

Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 146.



I ricoverati con sintomi sono invece 19.512, in calo di 15 unità rispetto a ieri.

Sul fronte delle terapie, mentre procede il piano vaccinale in versione aggiornata, per gli anticorpi monoclonali, la distribuzione avverrà come per il Remdesivir, stando a quanto ha spiegato oggi il presidente del Veneto Luca Zaia. "C'è una regia nazionale - ha proseguito - e a seconda delle richieste ci sono plafond regionali, per i candidati a quel tipo di terapia. Sono i clinici che in base alle linee guida decideranno e chiederanno, in base al paziente che hanno. I monoclonali sono strategici nelle prime 72 ore dalla comparsa dei sintomi, quindi è il clinico che decide".

L’epidemia di Covid-19 in Italia è tornata ai livelli di ottobre grazie alle misure di contenimento, ma la sua evoluzione «è in chiaro peggioramento»: è quanto indicano le analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le applicazioni del calcolo Mauro “Picone” del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Iac).



«Osservando la traiettoria» della seconda ondata dell’epidemia in Italia, tramite la curva dei decessi di ogni giorno in funzione della percentuale dei positivi corrispondente a 18 giorni prima, si vede - osserva Sebastiani - che siamo tornati al punto corrispondente al 20 ottobre circa».



La scommessa è capire quale andamento potrà prendere adesso la curva epidemica, ma secondo l’esperto «con 17 regioni-province autonome in giallo, i fenomeni da "liberi tutti" dello scorso fine settimana, la diffusione delle nuove varianti con più alta trasmissibilità e le condizioni ideali in questo periodo dell’anno per la circolazione del virus, è molto probabile che la traiettoria evolverà verso un aumento contemporaneo dei positivi e dei decessi.



La curva della percentuale dei positivi sui tamponi molecolari a livello nazionale è in stallo da circa tre settimane, con un lieve peggioramento nell’ultima«, rileva ancora Sebastiani. Le curve del numero di pazienti Covid-19 nei reparti ordinari e in terapia intensiva, prosegue, »sono in lenta diminuzione lineare, ma da una settimana quella degli ingressi in terapia intensiva ha smesso di diminuire ed è in stallo».

A livello regionale, inoltre, «ci sono regioni-province autonome dove la curva della percentuale dei positivi nelle ultime due settimane ha un trend di aumento, come la provincia di Bolzano, Campania, Emilia Romagna, Piemonte e Toscana. La curva delle terapie intensive nelle ultime due settimane per Abruzzo, Bolzano, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta mostra trend di aumento». Una situazione analoga nell’ultima settimana, conclude, si osserva in Calabria, Molise e Toscana.