Pandemia, l'Italia si tinge di giallo. Il ministro Speranza: rispettare le norme di prevenzione

Dopo tanta attesa, ieri e sabato, molte persone hanno passeggiato nelle città italiane, che in molte regioni hanno vissuto il primo week-end in giallo.

Da oggi, infatti, sono 17 le regioni gialle, con l’aggiunta di Sardegna e Trentino.

In rosso l’Alto Adige, dove oggi scatta un contestato lockdown; la provincia di Perugia; alcuni comuni del Ternano, dell’Abruzzo e del Molise.

Sono stati trovati casi di variante inglese anche in alcune scuole delle Marche.

Il ministro della salute, Roberto Speranza, avverte che «serve ancora la massima prudenza e bisogna rispettare tutte le norme di prevenzione».

Intanto ieri, domenica, sono stati 11.641 i test positivi al coronavirus registrati in Italia. Sabato erano stati 13.442. Le vittime sono 270, a fronte delle 385 di ieri.

Sono stati 206.789 i test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati (ieri erano stati 282.407, oltre 75 mila in più, come di consueto nel weekend), con un tasso di positività del 5,6% (ieri era stato del 4,7%, quindi +0,9% oggi), secondo i dati del ministero della Salute.

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2.107, in calo di 3 unità rispetto a ieri, nel saldo tra entrate ed uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 105. I ricoverati con sintomi sono invece 19.266, in calo di 142 rispetto a ieri.

Gli attualmente positivi sono scesi a 427.024, ma appena 10 in meno di ieri. I guariti e i dimessi sono 2.118.441 (+11.380), mentre in isolamento domiciliare ci sono 405.651 persone, in aumento di 135 unità.

Le vittime ufficiali del Covid-19 in Italia salgono a 91.273, mentre i casi totali sono ora 2.636.738.