Zaia: il Veneto cercherà vaccini nel mercato. «Obiettivo turismo covid free, rispettando le leggi»

«Ci stiamo muovendo per vedere se sul mercato possiamo trovare altri vaccini». Lo spiega il Presidente del Veneto Luca Zaia, sottolineand che ritiene la cosa «legittima» se fatta nel rispetto delle regole.



«È altrettanto legittimo - cominciare a ragionare sui comparti covid free: noi dobbiamo essere i primi con le nostre imprese»



«C’è qualche notizia di chi dice che si possono trovare sul mercato. Nella legalità e nel rispetto delle leggi. Come se li compra la Germania non capisco perché gli altri non riescano a comprarseli», ha aggiunto Luca Zaia, presidente della regione Veneto, nel corso del punto stampa odierno.



«È inverosimile che ci sia un monopolio mummificato dei vaccini: il mondo è più fluido rispetto a come lo stiamo vivendo noi», ha aggiunto Zaia, precisando che l’intenzione della Regione è di sondare la possibilità di trovare sul mercato vaccini Pfizer, Moderna e AtraZeneca.



«In Gran Bretagna il vaccino c’è - continua - non vorrei che qui ci fosse una visione monopolistica».



Per questo Zaia sollecita il coinvolgimento in questo progetto delle imprese, citando Enrico Carraro per Confindustria e Marco Michielli per Confturismo.



«Non penso- sottolinea - sia un reato comprare i vaccini.

Le aziende farmaceutiche continuano a rispondere che non hanno la possibilità di avere un contatto diretto con gli enti locali o con i privati, però il mondo è grande e cercheremo di capire, nel rispetto delle regole.



Penso che la prima regione turistica in Italia, tra le prime al mondo, non possa che puntare a un progetto covid free per il turismo sul quale stiamo lavorando nella ricerca della materia prima, che è il vaccino».



«Intanto, si sta andando avanti. Abbiamo sempre la speranza che ci siano rafforzamenti delle consegne rispetto a quelle preventivate, Pfizer ha fatto balenare l’idea di poterci dare forniture più cospicue rispetto al previsto e io spero che accada»