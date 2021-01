Pandemia in Italia: aumentano casi e decessi, calano i ricoveri. Oggi oltre 15mila casi e 467 morti

Sono 15.204 i test positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della salute. Le vittime sono 467.

Ieri i positivi erano stati 10.593 e i morti 541.

Il totale dei pazienti in ospedale oggi è di 21.161 (ieri 21.355), in terapia intensiva i malati sono 2.352 (ieri 2.372). Prosegue dunque un leto calo dei ricoveri.

Sono 293.770 i test effettuati (circa 50maila più di ieri), il tasso di positività è del 5,17% (ieri era del 4,1%, quindi in aumento di oltre l'1%, ma come noto questo dato è suscettibile di cambiamenti anche a seconda della qualità del campione sottoposto a test di giorno in giorno: non è necessariamente un indicatore di tendenza.