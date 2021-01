Dalla Zecca di Stato, nuove monete: c'è anche una che celebra la Nutella

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Poligrafico e Zecca dello Stato hanno presentato oggi la nuova Collezione Numismatica 2021, emessa dal MEF e coniata dalla Zecca italiana. La collezione è composta da 15 soggetti ispirati a storia, arte, sport, scienza, natura ed eccellenze enogastronomiche italiane acquistabili sul portale e-commerce della Zecca italiana, oltre che nei punti vendita del Poligrafico e Zecca dello Stato dal 26 gennaio.

“Le tematiche oggetto di questa edizione vogliono rappresentare un sentimento di unione e coesione nazionale che trova espressione nella celebrazione di personaggi, avvenimenti storici e artisti simbolo della nostra tradizione e della nostra cultura imprenditoriale, ma anche nella gratitudine nei confronti di chi, nell’ultimo anno segnato dalla pandemia da Covid-19, ha messo senza riserve la propria professionalità al servizio della collettività”. Si legge nella nota del Mef.

Nella Collezione Numismatica 2021 è presente infatti la moneta dedicata alle professioni sanitarie, dal valore di 2 euro e destinata anche alla circolazione ordinaria, a testimonianza del riconoscimento della collettività nel periodo dell’emergenza. La creatività e il genio italiano, riconosciuti in tutto il mondo, vengono celebrati dalle emissioni per i 700 anni della morte di Dante, Caravaggio ed Ennio Morricone. Nella moneta dedicata all’invenzione del telefono, il ricorso al rame richiama il gettone telefonico, la moneta dedicata ai 100 anni della Federazione Italiana Pallacanestro è impreziosita dalla tecnica della rodiatura. Da ultimo, ma non in ordine di importanza, l’utilizzo dell’oro puro in monete che rievocano il mito della Lira.