Gioco estremo su Tik Tok: morta la bambina di 10 anni. E la società corre ai ripari

E’ stata dichiarata la morte cerebrale per la bimba che nel quartiere Kalsa a Palermo è finita in coma per un gioco orribile durante una prova estrema di soffocamento sul social TikTok. Nonostante i tentativi fatti dai medici per la piccola non c’è stato nulla da fare.

I genitori hanno acconsentito all’espianto degli organi.

La bim ba è stata vittima di un gioco "challenge" online chiamato Black Out, che consiste nello strangolarsi fino a perdere i sensi. Si sarebbe infilata una vcintura intorno al collo, ma è rimasta vittima dell'asfissia.

“Siamo davanti ad un evento tragico e rivolgiamo le nostre più sincere condoglianze e pensieri di vicinanza alla famiglia e agli amici di questa bambina. La sicurezza della community TikTok è la nostra priorità assoluta, siamo a disposizione delle autorità competenti per collaborare alle loro indagini”: così un portavoce di TikTok.