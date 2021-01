Una superfresa per lo sgombero neve: è stata inviata con un trasporto eccezionale dall'Emilia Romagna in Friuli, e in particolare in Carnia, dove sono al lavoro per sgombero neve - dai tetti delle case e degli edifici pubblici e lungo le strade di accesso alle abitazioni - le squadre comunali di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.

Giunta sul posto, la fresa si è subito messa al lavoro.