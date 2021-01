Oggi e domani "zona rossa" poi "giallo rafforzato": ecco la tavolozza del nuovo dpcm

Non solo zone gialle, arancioni e rosse: adesso arriva anche il «giallo rafforzato», nuova variante di colore, e in futuro pure la «zona bianca».

Una tavolozza che è stata partorita nella notte dal Coinsiglio dei Ministri. Perché oggi e domani (giorno dell’Epifania) è in vigore il «Dpcm Natale», e siamo tutti in zona rossa. Ma poi?

Ecco l’idea della «zona gialla rafforzata» nei giorni feriali - con il divieto di spostamento tra le regioni e la conferma della regola che prevede la possibilità di spostarsi verso un’altra abitazione nella regione per massimo due persone - e poi una zona arancione nel fine settimana, fino al 15 gennaio.

Il testo prevede anche l’abbassamento della soglia dell’Rt che fa scattare il posizionamento nelle diverse fasce e che sarà in vigore da lunedì 11: con Rt ad 1 si andrà in zona arancione e con l’Rt a 1,25 in zona rossa.

La zona bianca, invece, è una ipotesi per quelle regioni o province autonome che avessero un indice RT particolarmente basso: permetterebbe la riapertura di tutte le attività dai ristoranti ai bar, ma anche teatri e musei. Ma per ora è solo un'idea.