Attraversare i binari in stazione senza utilizzare gli appositi passaggi magari può far guadagnare qualche manciata di secondi di tempo, ma può essere estremamente rischioso. Ne sa qualcosa l’uomo che, nella stazione di Formia, ha pensato di prendere una scorciatoia per passare da un binario all’altro. Nel farlo è caduto, e ha rischiato di rimanere a terra proprio mentre stava sopraggiungendo un convoglio. Per sia fortuna, accortisi di quanto stava succedendo, alcuni agenti della Polfer sono tempestivamente intervenuti, portandolo in salvo. Dopo, però, lo hanno giustamente multato.