Finisce nella bufera il presidente di Confindustria Macerata, Domenico Guzzini, per una frase shock sul Covid: «Bisogna riaprire, e se qualcuno muore, pazienza…». Lo ha detto durante un convegno on line dedicato alla moda e al Made in Italy. «Le persone sono stanche e vorrebbero venirne fuori, anche se qualcuno morirà, pazienza», ha detto parlando dell’ipotesi di nuove restrizioni in vista del Natale e delle feste. L'evento “Made For Italy per la Moda” è stato trasmesso in streaming sui canali social e Youtube di Confindustria Macerata.