Nel governo continua il confronto, a tratti teso date le divergenze di vedute, sulla stretta alle attività natalizie sollecitata in particolare da alcuni ministri, a cominciare dal titolare della salute Roberto Speranza e dal suo collega agli affari regionali Francesco Boccia, dopo aver visto le folle in giro per le città sabato e ieri.

Il Comitato tecnico scientifico anche in questo caso ha suggerito la linea dura, nel'lincontro avuto oggi con gli esponenti delle delegazioni governative.

La prospettiva, dunque, sarebbe ora di decidere rapidamente quali nuove limitazioni introdurre per frenare i rischi di assembramenti da qui all'Epifania e oltre. Uno scenario che d'un colpo accantonerebbe qualunque discussione sui viaggi fra comuni nei giorni di festa, ma che scatenerebbe inevitabilmente proteste vibranti. A proposito dei piccoli comuni, qualora l'Italia fosse zona gialla, si valuta di consentire il 25 e 26 dicembre e a Capodanno deroghe allo stop agli spostamenti nei municipi con meno di 5mila abitanti (dove si potrebbe uscire per recarsi in luoghi entro un raggio massimo di 30 km).

Se da un lato ci sono i "falchi" che vorrebbero tutta l'Italia in zona rossa, cioè sostanzialmente in un lockdown con divieti di spsotamento simili a quelli vissuti faticosamente in marzo e aprile, dal'altro c'è chi suggerisce di individuare azioni più mirate a colpire l'obiettivo della prevenzione dei comportamenti a rischio, senza bloccare la generalità dei cittadini e delle attività economiche.

Un'ipotesi che sembra farsi strada è quella di un lockdowv light alla tedescam, che implicherebbe in ogni caso la chiusura di tutti i negozi che vendono beni non essenziali.

Sul tavolo anche proposte di intervento limitati ai luoghi più a rischio: i centri delle città, dove potrebbero scattare divieti di circolazione o accessi ridotti.

«Qui rischiamo di passare dal liberi tutti al richiudiamo tutto: bisogna trovare qualche forma di equilibrio ma non stupirci se ieri è andata così», dice il sindaco di Milano Giuseppe Sala,. in riferimento agli assembramenti di ieri nelle aree dello shopping milanese, subito dopo che la Lombardia è diventata zona gialla, ieri. «Se qualcuno si meraviglia che potesse andare così vuol dire che non conosce la realtà sociale in cui viviamo.

Era assolutamente prevedibile, inoltre se noi diciamo che bisogna far ripartire i consumi, se il governo lancia l’operazione del cashback, poi se la prende con i cittadini se escono a fare acquisti? La cosa più detestabile in questo momento sono quelli che dicono che i cittadini sono irresponsabili. Non è così».

Sala rinnova l’appello alla prudenza in un quadro epidemiologico ancora difficile, e citando «parecchi virologi e non, che parlano di una terza ondata da gennaio», si chiede: «Ma perchè siamo usciti dalla seconda? Se guardo i numeri qualche dubbio ce l’avrei.

Anche il presidente della Lombardia, Fontana, ha commentato osservando che nel primo giorno di "libertà" ritrovata era prevedibile che in giro ci fosse molta gente.

Resta peraltro da capire quale impatto epidemiologico abbiano le passeggiate a guardare vetrine o gli ingressi nei negozi (regolate nel numero e sottoposte ai consueti gesti barriera antivirus).



«Colpevolizzare i cittadini che hanno approfittato del weekend per fare acquisti nei centri delle città significa mandare un messaggio contraddittorio da parte del governo. Prima palazzo Chigi lancia con grande risalto mediatico il Piano Cashback straordinario per gli acquisti di Natale, e poi, dopo neanche una settimana, pensa al Lockdown duro per le feste? Ma gli italiani cosa devono capire da un atteggiamento così incoerente?», scrive su Facebook la deputata di Italia Viva Giusy Occhionero.

«Se davvero il governo - prosegue Occhionero - pensa ad una stretta alla luce delle immagini televisive del weekend, vuol dire che ritiene un errore aver deciso di lanciare a dicembre il Cashback straordinario? Sarebbe opportuno fare chiarezza e dare messaggi univoci. Non si possono riaprire i negozi e poi lamentarsi se le persone vanno a fare acquisti. Se ci sono stati assembramenti, vengano puniti e sanzionati. Se non è possibile sanzionare, si chiudano le piazze più affollate, come è previsto nei Dpcm, ma continui cambi di rotta creano solo disagi».



In Veneto il presidente, Luca Zaia, ha condannato chi ieri ha scelto di andare a riempire i centri delel città o di spostarsi in massa per turismo (molti anche quelli arrivati sulle Dolomiti, specie nel Bellunese e in Trentino).

Zaia ha incontrato i sindaci per fare il punto e valutare quali provvedimenti prendere per contrastare gli assembramenti. «Abbiamo ascoltato le diverse posizioni dei sindaci: coi primi cittadini ci sentiremo ancora nelle prossime ore. Il confronto proseguirà ovviamente anche sulla base di quanto si deciderà a livello nazionale, in modo da essere completamente allineati».