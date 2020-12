Si è svolta al Cairo l'udienza per Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna in carcere in Egitto da febbraio per propaganda sovversiva: l'esito si conoscerà domani. Lo riferisce all'ANSA Hoda Nasrallah, legale di Zaki.

Zaki è in carcere in Egitto da febbraio. La seduta si è svolta in un'accademia di polizia attigua al complesso carcerario di Tora, nella periferia sud della capitale ed ha partecipato all'udienza.