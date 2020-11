Sono 25.853 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il bollettino del ministero della salute.

I morti sono 722, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva passano dai 3.816 di ieri ai 3.848 di oggi, con un aumento di 32.

I tamponi effettuati sono stati 230.007, con un rapporto sui positivi pari a 11,24%.

"La scuola, oggi, non è un pericolo. Le condizioni sono mutate e l'ambiente scuola è un ambiente relativamente sicuro", ha detto oggi il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo, intervenendo al Forum Ansa su una questione sempre in primo piano.

Miozzo è tornato a ribadire che bisogna "riportare a scuola i ragazzi prima possibile". Per questo Miozzo definisce "incomprensibili e imbarazzanti" alcune decisioni di "governatori e sindaci" che hanno chiuso gli istituti nonostante le decisioni diverse del governo. I problemi, ha aggiunto sono "prima e dopo" la scuola, come ad esempio i trasporti nelle grandi città.

"Il movimento della popolazione è un fattore di grave rischio" per la diffusione del virus, ha detto il coordinatore del Comitato tecnico scientifico rispondendo alla domanda se sia il caso di autorizzare la mobilità tra le regioni in vista delle feste di Natale. L'estate, ha aggiunto Miozzo, "è stata la grande 'diffusora' della seconda ondata", proprio perché migliaia di italiani si sono spostati da una regione all'altra e, dunque, in vista del Natale è necessario "mantenere rigorosamente le misure" restrittive.

"Verrà valutata la possibilità dell'obbligo (del vaccino anti-Covid, ndr) per alcune categorie", ha affermato Miozzo. "La cosa importante - ha aggiunto - è che ci sia una campagna educativa e informativa" in modo da fornire tutte le spiegazioni necessarie sui vaccini e sulla loro importanza agli italiani.