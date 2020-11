Nelle ultime 24 ore sono 35.098 i nuovi casi di Covid individuati in Italia. Sono 580 le vittime nelle ultime 24 ore. Ieri i morti erano stati 356. Non si registrava un dato così alto di vittime giornaliere dal 14 aprile, quando furono 602. Dall'inizio dell'emergenza i contagiati dal virus - comprese vittime e guariti - sono 995.463 mentre le persone guarite o dimesse sono 363.023, con un incremento rispetto a ieri di 17.734.

A livello regionale è ancora una volta la Lombardia, con 10.955 nuovi casi in 24 ore, seguita dal Piemonte (+3.659), dal Veneto (+2.763), dalla Campania (+2.716) e dal Lazio (+2.608).

Sono 217.758 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, circa 70mila più di ieri. Il rapporto positivi/tamponi è al 16,1%, un punto percentuale meno di ieri.

Sono 122 in più i pazienti in terapia intensiva per Covid in Italia: il totale è ora di 2.971 e l'aumento quyotidiano è inferiore a quello medio registrato la settimana scorsa.

Frattanto, Emilia Romagna, Campania, Friuli Venezia Giulia e Veneto sarebbero le quattro Regioni per cui l’Istituto superiore di sanità, sulla base dei dati dell’ultimo monitoraggio, ritiene opportuno che siano anticipare le misure più restrittive.

Ciò sulla base del report, che indica le regioni entrate in scenario 4 a rischio moderato con alta probabilità di progressione.

Potrebbero dunque aggiungersi alla lista delle zone arancioni, con conseguente assottigliarsi di quele residue gialle, fra le quali resiste per ora il Trentino.