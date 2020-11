Un furioso incendio ha mandato in tilt, questa mattina, la viabilità in Toscana sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. A bruciare è stata un’autocisterna che trasportava materiale combustibile. Illeso l’autista. Il rogo è avvenuto nel tratto tra le uscite di San Miniato e Ponte a Elsa. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno chiuso la Fi-Pi-Li in entrambi i sensi. Disagi anche alla circolazione ferroviaria: la linea corre infatti nei pressi della superstrada.