Adattarsi alle nuove condizioni di mercato: così si regge all’ondata del virus. Lo hanno capito anche gli spacciatori, pronti a sfruttare ogni occasione. Come quello incastrato dalla polizia a Cagliari. Il giovane, 28 anni, era stato fermato perché girava per strada senza mascherina. Quando, su invito degli agenti, l’ha indossata, i poliziotti hanno notato qualcosa di strano: dei curiosi rigonfiamenti proprio nella mascherina. In una tasca interna c'erano nascosti ben 8 involucri di marijuana.