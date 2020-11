Forte aumento dei decessi in italia, nelle ultime 24 ore, a causa del covid-19: sono 353 nel bollettino diffuso poco fa dal ministero (ieri 233), mai così tanti da inizio maggio.

Aumentano anche i nuovi contagiati da coronavirus: sono 28.244 (ieri 22.253), su 182.287 tamponi effettuati.

Il totale dei contagiati è ora di 759.829, i morti sono 39.412.

Gli attualmente positivi superano i 400 mila e sono ora 418.142 (+21.630 rispetto a ieri).

I guariti e dimessi sono 302.275 (+6.258).

I pazienti in terapia intensiva aumentano di 203, portando il totale a 2.225: si tratta di un ritmo di crescita giornaliera più o meno coerente con quanto avvenuto negli ultimi giorni.

Il rapporto tra positivi e tamponi è di circa il 15,5% nelle ultime 24 ore, in base ai dati del ministero, in calo rispetto a ieri quando si era attestato quasi al 16,4%

Sui dati dell'epidemia è intervenuto il deputato di Italia Viva Luigi Marattin, presidente della Commissione finanze, che ha presentato un’interpellanza urgente che chiede la diffusione quotidiana dei dati relativi ai flussi di ingresso di pazienti covid nei reparti ospedalieri (e non solo le variazioni del saldo, come avviene oggi), e i dati relativi alle capienze residue nei vari reparti, divisi per zone geografiche. «In una fase così complessa, è vitale che le decisioni vengano prese sulla base di informazioni certe e totalmente a disposizione della comunità scientifica», osserva il parlamentare.