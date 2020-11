Diminuiscono ancora i contagi per covid in Italia, sono 22.253 (ieri 29.907), secondo il bollettino del ministero della Salute, ma con soli 135.731 tamponi (ieri 183.457), oltre 47 mila test in meno; l'incremento delle vittime è di 233 in 24 ore, in aumento rispetto ai 208 di ieri.

I pazienti in terapia intensiva in Italia superano i 2 mila e sono ora 2.022, in aumento di 83 rispetto a ieri, quando prò la crescita era stata maggiore.

I nuovi ricoverati in reparti ordinari sono 238, per un numero complessivo di 19.840.

Rimane stabile al livello massimo raggiunto ieri il rapporto positivi-tamponi: nelle ultime 24 ore la percentuale è risultata sempre del 16,3%.

Tra le Regioni con il maggior numeri di nuovi contagiati dal coronavirus individuati domina sempre la Lombardia con 5.278 (ieri 8.607), poi Campania 2.861 (ieri 3.860), Toscana 2.009 (ieri 2.379), Piemonte 2.003 (ieri 2.024), Lazio 1.859 (ieri 2.351), Emilia Romagna 1.652 (ieri 1.758), Veneto 1.544 (ieri 2.300), secondo i dati del ministero della Salute.

Proprio su chiusure e misure restrittive rafforzate nelel aree a maggiore rischio si basa il nuovo dpcm che dovrebbe essere firmato domani dal premier Conte e che introdurrà però anche un coprifuoco notturno nazionale.

Intanto arriva un appello dai medici di Milano. «Di una cosa siamo certi: la situazione sia nelle strutture sanitarie ospedaliere che anche nella medicina del territorio è diventata insostenibile. È necessario intervenire con un lockdown immediato ed efficace», chiede per Milano il presidente dell'Ordine dei Medici della città (Omceo), Roberto Carlo Rossi. «Non esistono - scrive Rossi - piccoli rimedi a grandi problemi, così come non si può giocare a scaricare su altri ruoli e responsabilità: la situazione è molto seria e senza interventi drastici non può che peggiorare. Soprattutto se inoltre non ci si attrezza seriamente per tutelare quei medici che, ancora adesso, sono impegnati in prima linea, ma senza le necessarie attrezzature e materiali di protezione per svolgere in sicurezza il proprio lavoro. La ferma ed unanime decisione di tutto il nuovo consiglio milanese dell'Ordine nell'avanzare una richiesta di provvedimenti restrittivi immediati».

Secco, in proposito, .il sindaco di Milano, Giuseppe Sala: «Ad oggi lato Regione Lombardia non si ipotizza nemmeno lontanamente di andare verso un lockdown stile marzo e aprile e io lo condivido». Sala ha parlato in consiglio comunale, riferendo all’aula della riunione che si è conclusa da poco con la Regione Lombardia e i sindaci lombardi.

«Fontana ha sottolineato, e di questo abbiamo parlato anche durante il fine settimana, che a nuove restrizioni deve corrispondere ristoro da parte del governo, indicando quanto e quando rispetto a chi viene chiuso».